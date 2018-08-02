Столична поліція встановлює обставини стрілянини під час мітингу у Святошинському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Мітинг в Києві, в ході якого активісти перекрили дорогу, закінчився стріляниною. У прес-службі столичної поліції 1 серпня повідомили, що невідомий водій вистрілив в ногу одному з учасників мітингу, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що учасники перекрили дорогу на вулиці Туполєва, проте такі дії обурили одного із водіїв. Чоловік вийшов із авто і вистрілив киянину в ногу. Після цього він поїхав з місця події”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з попередніми даними, постріл зроблений з пневматичної зброї. Потерпілий отримав дотичне поранення. Йому надано необхідну медичну допомогу. У місті введено план “перехоплення”, на місці події працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у приватному домоволодінні мешканця Харківської області вибухнув невідомий предмет. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.