Столичная полиция усилила охрану территорий, где проходят мероприятия ко Дню Победы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в столице запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Структурные подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции, пишет УНН со ссылкой на сайт полиции.
На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам столицы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.
“Перед началом мероприятий сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили места проведения мероприятий на предмет выявления подозрительных или взрывоопасных предметов. Кроме этого, в Главном управлении развернута работа ситуационного центра, представители которого в онлайн-режиме отслеживают оперативную ситуацию для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций”, — сообщили в полиции.
Столичная полиция призывает участников и организаторов мероприятия соблюдать требования действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и соблюдать карантин. Подчеркиваем, что на любые проявления противоправных действий полицейские в пределах компетенции и полномочий будут реагировать немедленно. Каждым таким действиям будет предоставляться соответствующая правовая оценка, а нарушителей будут привлекать к административной или уголовной ответственности.
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