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Столична поліція посилила охорону територій, де проходять заходи до Дня перемоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні у столиці заплановано проведення заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Структурні підрозділи столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України взяли під посилену охорону територію, де проходитимуть акції, пише УНН з посиланням на сайт поліції.

Столична поліція посилила охорону територій, де проходять заходи до Дня перемоги

На час проведення заходів рух деякими вулицями столиці буде обмежено. Аби не допустити будь-яких правопорушень, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантинних обмежень та заборону використання символіки тоталітарних режимів.

“Перед початком заходів працівники вибухотехнічної служби та кінологи перевірили місця проведення заходів на предмет виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, у Головному управлінні розгорнуто роботу ситуаційного центру, представники якого в онлайн-режимі відслідковують оперативну ситуацію для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій”, — повідомили у поліції.

Столична поліція закликає учасників та організаторів заходу дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних обмежень. Наголошуємо, що на будь-які прояви протиправних дій поліцейські у межах компетенції та службових повноважень реагуватимуть негайно. Кожним таким діям надаватиметься відповідна правова оцінка, а порушників притягуватимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Як писав УНН, Разумков вшанував пам’ять загиблих у ході Другої світової війни.

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