Столар просит помощи в перевозке врачей из Киевской области и запустил ещё 2 маршрута

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103248 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105898 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107867 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106619 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115854 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101476 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105783 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106757 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131659 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Столар просит помощи в перевозке врачей из Киевской области и запустил ещё 2 маршрута

Столар просит помощи в перевозке врачей из Киевской области и запустил ещё 2 маршрута

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава Киевской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Украины Вадим Столар заявил о расширении количества автобусов для перевозки врачей опорных больниц Киева. Об этом он написал у себя на Facebook, также попросив о помощи для транспортировки медицинских работников “на передовую”, передает УНН.

“Мы продолжаем расширять количество автобусов для перевозки врачей опорных больниц столицы в условиях ограничения работы общественного транспорта. Сегодня добавилось ещё 2 маршрута, и мы начали доставлять врачей Киевской городской клинической детской больницы № 1 и Киевской городской клинической детской больницы № 2. Логистика для Александровской больницы обеспечивается по 3 маршрутам, и всего на сегодня задействовано уже 5 автобусов”, — рассказал парламентарий.

По его словам, организация подвоза критично важна для 30% медперсонала указанных медучреждений, которые ездят в Киев из области и без волонтерской поддержки никак не смогут добраться до больниц.

“Продолжаем вести переговоры с перевозчиками. Вы можете предложить любую помощь для транспортировки медицинских работников „на передовую“ по контактам:+38(044)222-67-06, +38(044)222-67-08”, — резюмировал Вадим Столар.

Подробнее о предоставлении помощи медицинским учреждениям вы можете узнать на страницах в Facebook:

https://www.facebook.com/stolar.vadim

https://www.facebook.com/stolarzazhyttya

И Instagram-странице https://instagram.com/stolarzazhittya?igshid=b5g3ocecx49m

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