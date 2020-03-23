Столар просит помощи в перевозке врачей из Киевской области и запустил ещё 2 маршрута

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава Киевской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Украины Вадим Столар заявил о расширении количества автобусов для перевозки врачей опорных больниц Киева. Об этом он написал у себя на Facebook, также попросив о помощи для транспортировки медицинских работников “на передовую”, передает УНН.