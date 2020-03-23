Столар просить допомоги у перевезенні лікарів з Київської області і запустив ще 2 маршрути
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Глава Київської організації Опозиційна платформа - За життя, народний депутат України Вадим Столар заявив про розширення кількості автобусів для перевезення лікарів опорних лікарень Києва. Про це він написав у себе на Facebook, також попросивши про допомогу для транспортування медичних працівників "на передову", передає УНН.
"Ми продовжуємо розширювати кількість автобусів для перевезення лікарів опорних лікарень столиці в умовах обмеження роботи громадського транспорту. Сьогодні додалося ще 2 маршрути, і ми почали доставляти лікарів Київської міської клінічної дитячої лікарні № 1 і Київської міської клінічної дитячої лікарні № 2. Логістика для Олександрівської лікарні забезпечується за 3 маршрутами, і всього на сьогодні задіяно вже 5 автобусів", - розповів парламентарій.
За його словами, організація підвезення критично важлива для 30% медперсоналу зазначених медустанов, які їздять до Києва з області і без волонтерської підтримки ніяк не зможуть дістатися до лікарень.
"Продовжуємо вести переговори з перевізниками. Ви можете запропонувати будь-яку допомогу для транспортування медичних працівників "на передову" за контактами: +38 (044) 222-67-06, +38 (044) 222-67-08 ", - резюмував Вадим Столар.
Детальніше про надання допомоги медичним закладам ви можете дізнатися на сторінках в Facebook:
https://www.facebook.com/stolar.vadim
https://www.facebook.com/stolarzazhyttya
І Instagram-сторінці: https://instagram.com/stolarzazhittya?igshid=b5g3ocecx49m