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Столар просить допомоги у перевезенні лікарів з Київської області і запустив ще 2 маршрути

Київ • УНН

 • 10072 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Глава Київської організації Опозиційна платформа - За життя, народний депутат України Вадим Столар заявив про розширення кількості автобусів для перевезення лікарів опорних лікарень Києва. Про це він написав у себе на Facebook, також попросивши про допомогу для транспортування медичних працівників "на передову", передає УНН.

"Ми продовжуємо розширювати кількість автобусів для перевезення лікарів опорних лікарень столиці в умовах обмеження роботи громадського транспорту. Сьогодні додалося ще 2 маршрути, і ми почали доставляти лікарів Київської міської клінічної дитячої лікарні № 1 і Київської міської клінічної дитячої лікарні № 2. Логістика для Олександрівської лікарні забезпечується за 3 маршрутами, і всього на сьогодні задіяно вже 5 автобусів", - розповів парламентарій.

За його словами, організація підвезення критично важлива для 30% медперсоналу зазначених медустанов, які їздять до Києва з області і без волонтерської підтримки ніяк не зможуть дістатися до лікарень.

"Продовжуємо вести переговори з перевізниками. Ви можете запропонувати будь-яку допомогу для транспортування медичних працівників "на передову" за контактами: +38 (044) 222-67-06, +38 (044) 222-67-08 ", - резюмував Вадим Столар.

Детальніше про надання допомоги медичним закладам ви можете дізнатися на сторінках в Facebook:

https://www.facebook.com/stolar.vadim

https://www.facebook.com/stolarzazhyttya

І Instagram-сторінці: https://instagram.com/stolarzazhittya?igshid=b5g3ocecx49m

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