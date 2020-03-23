Столар просить допомоги у перевезенні лікарів з Київської області і запустив ще 2 маршрути

КИЇВ. 23 березня. УНН. Глава Київської організації Опозиційна платформа - За життя, народний депутат України Вадим Столар заявив про розширення кількості автобусів для перевезення лікарів опорних лікарень Києва. Про це він написав у себе на Facebook, також попросивши про допомогу для транспортування медичних працівників "на передову", передає УНН.