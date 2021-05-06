Сто тысяч нидерландских тюльпанов расцвели в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Полгода назад на Майдане Независимости и возле здания Министерства иностранных дел высадили 100 000 луковиц тюльпанов разных сортов, а сейчас цветы уже расцвели, передает УНН.
Детали
Как сообщили в КГГА, 100000 тюльпанов символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной сотни.
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Сорта были подобраны по цветам - желтые, оранжевые, красные (Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze), розовые (Salmon van Eijk) и фиолетовые (Negrita Purple). В зависимости от сорта тюльпаны имеют разную высоту и создают объемную картину.