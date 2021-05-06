Сто тисяч нідерландських тюльпанів розквітли у центрі Києва

Деталі

Як повідомили у КМДА, 100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сезон сакур у Києві: Instagram рясніє фото з квітучими деревами

Сорти були підібрані за кольорами – жовті, жовтогарячі, червоні (Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze), рожеві (Salmon van Eijk) та фіолетові (Negrita Purple). Залежно від сорту тюльпани мають різну висоту і створюють об’ємну картину.