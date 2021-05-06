Сто тисяч нідерландських тюльпанів розквітли у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Півроку тому на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ висадили 100 тисяч цибулин тюльпанів різних сортів, а нині квіти вже розквітли, передає УНН.
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Як повідомили у КМДА, 100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні.
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Сорти були підібрані за кольорами – жовті, жовтогарячі, червоні (Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze), рожеві (Salmon van Eijk) та фіолетові (Negrita Purple). Залежно від сорту тюльпани мають різну висоту і створюють об’ємну картину.