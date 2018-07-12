Сто крупнейших налогоплательщиков вместе получили вдвое меньше возмещений НДС, чем "Кернел"

При этом компаниями в бюджеты всех уровней уплачено 639,2 млрд грн, что составляет 42% всех уплаченных налогов в Украине.

Пятерку лидеров среди крупнейших налогоплательщиков Украины возглавили ПАО “Укргаздобыча”, ЗАО “А/Т Табачная компания “В.А.Т.-Прилуки”, ЗАО “Филип Моррис”, ОАО “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, ПАО “Укрнафта”.

Наряду с этим, крупнейший производитель подсолнечного масла “Кернел” в течение 2017 года получил почти 8 млрд грн возмещения НДС из бюджета Украины, но при этом компания не входит в число крупнейших налогоплательщиков.

Напомним, “Кернел” принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику. По данным СМИ, в этом году компания может получить рекордную сумму дотаций — около 10 млрд грн.