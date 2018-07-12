Сто найбільших платників податків разом отримали вдвічі менше відшкодування ПДВ, ніж “Кернел”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Протягом 2017 року 100 найбільших платників податків України отримали з бюджету країни майже 4 млрд грн відшкодування ПДВ. Про це свідчать дані журналу “Вісник. Рейтинг”, передає УНН.
При цьому компаніями до бюджетів усіх рівнів сплачено 639,2 млрд грн, що становить 42% усіх сплачених податків в Україні.
П’ятірку лідерів серед найбільших платників податків України очолили ПАТ “Укргазвидобування”, ПрАТ “А/Т Тютюнова компанія “В.А.Т.-Прилуки”, ПрАТ “Філіп Морріс”, ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ПАТ “Укрнафта”.
Поряд з цим, найбільший виробник соняшникової олії “Кернел” протягом 2017 року отримав майже 8 млрд грн відшкодування ПДВ з бюджету України, але при цьому компанія не входить до найбільших платників податку.
Нагадаємо, “Кернел” належить народному депутату Віталію Хомутинніку. За даними ЗМІ, цього року компанія може отримати рекордну суму дотацій — близько 10 млрд грн.