Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком

“Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак — ужасное, шокирующее и очень сложное слово”, — рассказал Фрай.

Также Фрай рассказал о том, как ему был поставлен диагноз: сначала он пришел на обычный ежегодный осмотр и сдал анализы, позже ему делали МРТ, брали биопсию и проводили консультации с ведущими врачами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер голливудский актер Джерри Льюис

Актер отметил, что операцию сделали в начале января.

Во время операции ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов.

Фрай сообщил, что сейчас проходит восстановление и чувствует себя хорошо.