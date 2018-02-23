Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Британский актер и писатель Стивен Фрай рассказал о перенесенной операции по удалению раковой опухоли. Свое заявление он опубликовал на своем сайте, передает УНН.
“Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак — ужасное, шокирующее и очень сложное слово”, — рассказал Фрай.
Также Фрай рассказал о том, как ему был поставлен диагноз: сначала он пришел на обычный ежегодный осмотр и сдал анализы, позже ему делали МРТ, брали биопсию и проводили консультации с ведущими врачами.
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Актер отметил, что операцию сделали в начале января.
Во время операции ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов.
Фрай сообщил, что сейчас проходит восстановление и чувствует себя хорошо.