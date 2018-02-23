Стівен Фрай розповів про боротьбу з раком
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Британський актор і письменник Стівен Фрай розповів про перенесення операції з видалення ракової пухлини. Свою заяву він опублікував на своєму сайті, передає УНН.
"Рак. У мене рак. Я ніяк не співвідносив себе з цим. Стівен, у тебе рак. Це звучало дуже дивно. Рак здавався чимось таким, що відбувається з іншими людьми. Рак - жахливе, шокуюче і дуже складне слово", - розповів Фрай.
Також Фрай розповів про те, як йому був поставлений діагноз: спочатку він прийшов на звичайний щорічний огляд і здав аналізи, пізніше йому робили МРТ, брали біопсію і проводили консультації з провідними лікарями.
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Актор зазначив, що операцію зробили на початку січня.
Під час операції йому видалили простату і вирізали 11 лімфатичних вузлів.
Фрай повідомив, що зараз проходить відновлення і відчуває себе добре.