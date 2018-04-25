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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стипендия Президента молодым ученым НАН теперь будет назначаться на 2 года

Киев • УНН

 • 14088 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правительство приняло постановление, согласно которому стипендия Президента Украины для молодых ученых Национальной академии наук отныне будет назначаться на 2 года, а предельный возраст получения стипендии для докторов наук поднят с 35 до 40 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Стипендия Президента молодым ученым НАН теперь будет назначаться на 2 года

"Раньше стипендия Президента Украины не учитывала положения нового Закона "О научной и научно-технической деятельности", поэтому молодые ученые-доктора наук и те, кто учится в докторантуре, на 5 лет раньше теряли возможность получать такую ​​стипендию. Этим документом проблема была решена. Кроме того, нам удалось убрать "размытую" формулировку о том, что стипендия назначается "до двух лет". Теперь четко зафиксировано, что стипендия назначается на 2 года ", - рассказал генеральный директор директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.

Напомним, Верховная Рада отказалась увеличивать размер именных стипендий парламента студентам вузов.

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