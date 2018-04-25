Стипендия Президента молодым ученым НАН теперь будет назначаться на 2 года

"Раньше стипендия Президента Украины не учитывала положения нового Закона "О научной и научно-технической деятельности", поэтому молодые ученые-доктора наук и те, кто учится в докторантуре, на 5 лет раньше теряли возможность получать такую ​​стипендию. Этим документом проблема была решена. Кроме того, нам удалось убрать "размытую" формулировку о том, что стипендия назначается "до двух лет". Теперь четко зафиксировано, что стипендия назначается на 2 года ", - рассказал генеральный директор директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.



Напомним, Верховная Рада отказалась увеличивать размер именных стипендий парламента студентам вузов.



