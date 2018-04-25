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Стипендія Президента молодим науковцям НАН тепер призначатиметься на 2 роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уряд прийняв постанову, згідно з якою стипендія Президента України для молодих науковців Національної академії наук відтепер призначатиметься на 2 роки, а граничний вік отримання стипендії для докторів наук піднято з 35 до 40 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

Стипендія Президента молодим науковцям НАН тепер призначатиметься на 2 роки

"Раніше стипендія Президента України не враховувала положення нового Закону "Про наукову та науково-технічну діяльність", через це молоді науковці-доктори наук та ті, хто навчається в докторантурі, на 5 років раніше втрачали можливість отримувати таку стипендію. Цим документом проблему було вирішено. Окрім цього, нам вдалося прибрати "розмите" формулювання про те, що стипендія призначається "до двох років". Тепер чітко зафіксовано, що стипендія призначається на 2 роки", – розповів генеральний директор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.

Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася збільшувати розмір іменних стипендій парламенту студентам вишів.

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