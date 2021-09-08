Стипендии для спортсменов и проблемы ЖКХ: повестка дня Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 8 сентября, планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности о назначении стипендии Кабинета выдающимся спортсменам и деятелям физической культуры, гражданам, спасавшим евреев во время Холокоста и утверждение плана мероприятий по решению проблемных вопросов в сфере ЖКХ в краткосрочной перспективе, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.
Речь идет о проектах: назначение стипендии Кабинета Министров Украины выдающимся спортсменам, тренерам и деятелям физической культуры и спорта, утверждение плана мероприятий по решению проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в краткосрочной перспективе и назначения и выплаты пожизненных государственных стипендий для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны, и о признании утратившими силу постановления КМУ от 24 февраля 2016 года № 139 и от 9 августа 2017 года № 568,
Другие вопросы
В частности, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабмина:
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- О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно валютного регулирования операций на рынке электрической энергии,
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- Об экологическом страховании,
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- О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере предоставления социальных услуг,
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- О предоставлении полномочий С. Марченко на подписание Письма о внесении изменений № 4 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект “Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины”),
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- О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного КМУ, разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, приобретения, реализации (отпуску), ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень.
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Также правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина:
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- О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год,
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- Об образовании Комиссии по координации действий участников государственного плана взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти в случае совершения диверсий в отношении ядерных установок, ядерных материалов, источников ионизирующего излучения в процессе их использования, хранения или перевозки, а также касательно радиоактивных отходов в процессе обращения с ними,
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- О распределении в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины,
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- Об утверждении плана мероприятий по развитию широкополосного доступа к Интернету на 2021-2022 годы,
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- Об изменении состава трехсторонней делегации для участия в 109-й сессии Международной конференции труда.
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Дополнение
Напомним, в 2020 году Президент Украины Владимир Зеленський подписал указ, которым основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины с неолимпийских видов спорта и их тренеров.