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Стипендії для спортсменів та проблеми ЖКГ: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 8 вересня, планує розглянути низку питань, зокрема про призначення стипендії КМУ видатним спортсменам та діячам фізичної культури, громадянам, які рятували євреїв під час Голокосту та затвердження плану заходів з вирішення проблемних питань у сфері ЖКГ у короткостроковій перспективі, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.

Йдеться про проекти: призначення стипендії Кабінету Міністрів України видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту, затвердження плану заходів з вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства у короткостроковій перспективі та призначення і виплати довічних державних стипендій для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни, та про визнання такими, що втратили чинність, постанов КМУ від 24 лютого 2016 р. № 139 і від 9 серпня 2017 р. № 568,

Інші питання

Зокрема, уряд планує розглянути проекти розпоряджень Кабміну:

  • Про внесення змін до деяких законів України щодо валютного регулювання операцій на ринку електричної енергії,
  • Про екологічне страхування,
  • Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері надання соціальних послуг,
  • Про уповноваження С. Марченка на підписання Листа про внесення змін № 4 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”),
  • Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Також уряд планує розглянути проекти постанов Кабміну:

  • Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік,
  • Про утворення Комісії з координації дій учасників державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними,
  • Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України,
  • Про затвердження плану заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на 2021–2022 роки,
  • Про зміну складу тристоронньої делегації для участі у 109-й сесії Міжнародної конференції праці.

Доповнення

Нагадаємо, у 2020 році Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів.

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