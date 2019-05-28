Стена обвалилась в школе во Львовской области: есть пострадавшие

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30473 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 51117 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68253 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82539 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121373 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144586 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Стена обвалилась в школе во Львовской области: есть пострадавшие

Стена обвалилась в школе во Львовской области: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Во Львовской области в селе Новыны Яворивского района обвалилась стена в школе. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Сегодня в школе села Новын Яворивского района обвалилась стена. В результате инцидента пострадала женщина и мужчина. Их госпитализировали в местную больницу", - сообщили в ГСЧС.

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Напомним, в школе в Киевской области на одного из учеников упала плитка. В результате мальчик получил травму головы.

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