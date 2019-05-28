Стена обвалилась в школе во Львовской области: есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Во Львовской области в селе Новыны Яворивского района обвалилась стена в школе. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня в школе села Новын Яворивского района обвалилась стена. В результате инцидента пострадала женщина и мужчина. Их госпитализировали в местную больницу", - сообщили в ГСЧС.
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Напомним, в школе в Киевской области на одного из учеников упала плитка. В результате мальчик получил травму головы.