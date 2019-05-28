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Стіна обвалилась у школі на Львівщині: є постраждалі

Стіна обвалилась у школі на Львівщині: є постраждалі

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 травня. УНН. На Львівщині у селі Новини Яворівського району обвалилась стіна в школі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.

"Сьогодні у школі села Новин Яворівського району обвалилась стіна. Внаслідок інциденту постраждала жінка та чоловік. Їх госпіталізували у місцеву лікарню",- повідомили у ДСНС.

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Нагадаємо, у школі у Київській області на одного з учнів впала плитка. У результаті хлопчик отримав травму голови.

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