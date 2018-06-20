У школі на Дніпропетровщині обвалилася стеля

"Вночі стався обвал перекриття стелі в актовому залі на другому поверсі Новов'язівської загальноосвітньої школи, що на Юр'ївщині", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що площа руйнування становить 80 кв.м.

На момент обвалу людей у школі не було. Загиблих та травмованих внаслідок обвалу немає.

Нагадаємо, у Коломиї обвалилася стіна в економіко-правовому коледжі.