У школі на Дніпропетровщині обвалилася стеля
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Обвал перекриття стелі стався вчора у Новов'язівській загальноосвітній школі у Юр'ївському районі. Про це повідомила прес-служба Юр'ївського районного сектору ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Вночі стався обвал перекриття стелі в актовому залі на другому поверсі Новов'язівської загальноосвітньої школи, що на Юр'ївщині", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що площа руйнування становить 80 кв.м.
На момент обвалу людей у школі не було. Загиблих та травмованих внаслідок обвалу немає.
Нагадаємо, у Коломиї обвалилася стіна в економіко-правовому коледжі.