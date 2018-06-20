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В школе в Днепропетровской области обвалился потолок

В школе в Днепропетровской области обвалился потолок

Киев  •  УНН

 • 18254 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Обвал перекрытия потолка произошел вчера в Нововязовской общеобразовательной школе в Юрьевском районе. Об этом сообщила пресс-служба Юрьевского районного сектора ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

"Ночью произошел обвал перекрытия потолка в актовом зале на втором этаже Нововязовской общеобразовательной школы в Юрьевском районе", - говорится в сообщении.

Указано, что площадь разрушения составляет 80 кв.м.

На момент обвала людей в школе не было. Погибших и травмированных в результате обвала нет.

Напомним, в Коломые обвалилась стена в экономико-правовом колледже.

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