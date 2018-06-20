В школе в Днепропетровской области обвалился потолок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Обвал перекрытия потолка произошел вчера в Нововязовской общеобразовательной школе в Юрьевском районе. Об этом сообщила пресс-служба Юрьевского районного сектора ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
"Ночью произошел обвал перекрытия потолка в актовом зале на втором этаже Нововязовской общеобразовательной школы в Юрьевском районе", - говорится в сообщении.
Указано, что площадь разрушения составляет 80 кв.м.
На момент обвала людей в школе не было. Погибших и травмированных в результате обвала нет.
Напомним, в Коломые обвалилась стена в экономико-правовом колледже.