В школе в Днепропетровской области обвалился потолок

"Ночью произошел обвал перекрытия потолка в актовом зале на втором этаже Нововязовской общеобразовательной школы в Юрьевском районе", - говорится в сообщении.

Указано, что площадь разрушения составляет 80 кв.м.

На момент обвала людей в школе не было. Погибших и травмированных в результате обвала нет.

Напомним, в Коломые обвалилась стена в экономико-правовом колледже.