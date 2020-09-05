Сточные воды из Варшавы через Вислу достигли Балтийского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Польше из-за аварии на очистных сооружениях сточные воды из Варшавы через Вислу достигли Балтийского моря. Об этом со ссылкой на компанию “Польские воды” пишет “Польское радио”, передает УНН.
Отмечается, что за состоянием реки Висла следят коммунальщики, загрязнение видно и образуются бассейны.
“Есть места, где вы не чувствуете неприятного запаха и не видите загрязнения, но иногда можно увидеть бури за много километров от Варшавы, и вы можете увидеть, что эти сточные воды оседают там”, — сказал представитель “Польских вод”.
Заместитель министра внутренних дел Польши Блажей Побожий сообщил, что сегодня МВД запустило специальный сайт, чтобы отслеживать загрязнения Вислы.
“Мы запустили специальный сайт со счетчиком течения количества литров сточных вод, попадающих в реку Висла в обход очистных сооружений „Чайка“ из-за аварии”, — сообщил он.
С 4 сентября в Варшаве начались работы по строительству трубопровода, который будет размещен на понтонном мосту. Конструкция будет готова через четыре недели.
Как сообщал УНН, в Польше с прошлой субботы сточные воды сливаются в реку Висла из-за очередной аварии на очистных сооружениях “Чайка”. Аварию расследует прокуратура.