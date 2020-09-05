Стічні води з Варшави через Віслу досягли Балтійського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Польщі через аварію на очисних спорудах стічні води з Варшави через Віслу досягли Балтійського моря. Про це з посиланням на компанію “Польські води” пише “Польське радіо”, передає УНН.
Зазначається, що за станом річки Вісла стежать комунальники, забруднення видно і утворюються басейни.
“Є місця, де ви не відчуваєте неприємного запаху і не бачите забруднення, але іноді можна побачити бурі за багато кілометрів від Варшави, і ви можете побачити, що ці стічні води осідають там”, — сказав представник “Польських вод”.
Заступника міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожій повідомив, що сьогодні МВС запустило спеціальний сайт, щоб відстежувати забруднення Вісли.
“Ми запустили спеціальний сайт з лічильником перебігу кількість літрів стічних вод, що потрапляють в річку Вісла в обхід очисних споруд „Чайка“ через аварію”, — повідомив він.
З 4 вересня у Варшаві почалися роботи з будівництва трубопроводу, який буде розміщений на понтонному мосту. Конструкція буде готова через чотири тижні.
Як повідомляв УНН, у Польщі з минулої суботи стічні води зливаються в річку Вісла через чергову аварію на очисних спорудах “Чайка”. Аварію розслідує прокуратура.