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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80444 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 95862 просмотра

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Степанов отчитался о первых результатах своей работы в Минздраве

Степанов отчитался о первых результатах своей работы в Минздраве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что за несколько дней в новой должности - в Минздраве утвердили единый государственный протокол лечения инфицированных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Telegram.

"Сейчас о том, что мы уже сделали. Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый", - написал Степанов.

По его словам, в Украине установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые уже столкнулись с коронавирусом.

"К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой. Что касается сегодняшних вызовов, то все силы брошены на их решение. Медики первичной экстренной помощи - мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы должны получать это повышение, и вы его получите", - отметил министр.

Напомним, Винницкая область стала первым регионом Украины, где утвержден протокол лечения коронавирусной болезни.

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