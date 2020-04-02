Степанов отчитался о первых результатах своей работы в Минздраве

"Сейчас о том, что мы уже сделали. Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый", - написал Степанов.

По его словам, в Украине установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые уже столкнулись с коронавирусом.

"К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой. Что касается сегодняшних вызовов, то все силы брошены на их решение. Медики первичной экстренной помощи - мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы должны получать это повышение, и вы его получите", - отметил министр.

Напомним, Винницкая область стала первым регионом Украины, где утвержден протокол лечения коронавирусной болезни.