Степанов: в Украине за лето в четыре раза выросло количество госпитализированных с COVID-19

“Мы видим увеличение больных COVID-19, и увеличение госпитализации ... За последнюю неделю мая у нас было госпитализировано 742 человека, за прошедшую неделю у нас были госпитализированы 2829 человек с COVID-19. В четыре раза увеличилось количество людей, которых госпитализируют”, — сказал Степанов.

По его словам, из отведенных почти 36 тысяч кроватей под COVID-19 в Украине на сегодняшний день почти 10,5 тыс. коек заняты больными COVID-19.

Напомним, сейчас в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной болезни COVID-19 готовы более 36 000 коек.