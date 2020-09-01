Степанов: в Украине за лето в четыре раза выросло количество госпитализированных с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине в течение лета в четыре раза увеличилось количество людей, которых госпитализируют с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.
“Мы видим увеличение больных COVID-19, и увеличение госпитализации ... За последнюю неделю мая у нас было госпитализировано 742 человека, за прошедшую неделю у нас были госпитализированы 2829 человек с COVID-19. В четыре раза увеличилось количество людей, которых госпитализируют”, — сказал Степанов.
По его словам, из отведенных почти 36 тысяч кроватей под COVID-19 в Украине на сегодняшний день почти 10,5 тыс. коек заняты больными COVID-19.
Напомним, сейчас в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной болезни COVID-19 готовы более 36 000 коек.