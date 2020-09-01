Степанов: в Україні за літо в чотири рази зросла кількість госпіталізованих з COVID-19

“Ми бачимо збільшення хворих на COVID-19 , і збільшення госпіталізації... За останній тиждень травня у нас було госпіталізовано 742 особи, за минулий тиждень у нас було госпіталізовано 2829 людей з COVID-19. В чотири рази збільшилася кількість людей, яких госпіталізують”, — сказав Степанов.

За його словами, з відведених майже 36 тисяч ліжок під COVID-19 в Україні на сьогоднішній день майже 10,5 тисяч ліжок зайняті хворими на COVID-19.

Нагадаємо, наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок.