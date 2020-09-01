Степанов: в Україні за літо в чотири рази зросла кількість госпіталізованих з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні протягом літа у чотири рази збільшилася кількість людей, яких госпіталізують з COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.
“Ми бачимо збільшення хворих на COVID-19 , і збільшення госпіталізації... За останній тиждень травня у нас було госпіталізовано 742 особи, за минулий тиждень у нас було госпіталізовано 2829 людей з COVID-19. В чотири рази збільшилася кількість людей, яких госпіталізують”, — сказав Степанов.
За його словами, з відведених майже 36 тисяч ліжок під COVID-19 в Україні на сьогоднішній день майже 10,5 тисяч ліжок зайняті хворими на COVID-19.
Нагадаємо, наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок.