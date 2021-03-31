Степанов: в Украине на 231 тыс. вакцинированных от COVID-19 - 732 побочные реакции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодня в Украине с 231 тыс. человек, вакцинированных от COVID-19, на побочные эффекты пожаловалось 732 человека. Об этом сказал министр здравоохранения Украины максим Степанов во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
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“На сегодня в стране вакцинировано 231 566 человек, из которых за последние сутки 18 668 человек. На эти 231 тыс. вакцинированных у нас побочных реакций 732. Это очень незначительный процент от количества вакцинированных”, — сказал Степанов.
Детали
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.