Степанов: в Україні на 231 тис. вакцинованих від COVID-19 - 732 побічні реакції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На сьогодні в Україні з 231 тис. осіб, вакцинованих від COVID-19, на побічні ефекти поскаржилось 732 людини. Про це сказав міністр охорони здоров’я України максим Степанов під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні в країні вакциновано 231 566 осіб, з яких за останню добу 18 668 осіб. На ці 231 тис. вакцинованих у нас побічних реакцій 732. Це дуже незначний відсоток від кількості вакцинованих”, — сказав Степанов.
Деталі
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.