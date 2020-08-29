Степанов: Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 116 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2492 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.