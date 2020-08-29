Степанов: Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед

“Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов”, — подчеркнул министр.
Он добавил, что с начала пандемии было существенно обновлено оборудование для тестирования.
“Я вам хочу сказать, что до начала пандемии последний раз оборудование в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. То есть последняя закупка в некоторые лабораторные центры оборудования была в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью весь состав оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно учим людей делать именно эти тесты. То есть у нас есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области”, — рассказал Степанов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 116 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2492 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.