Степанов в ВР в очередной раз ответил на вопрос о своей отставке: не все мечты сбываются
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов на вопрос народного депутата Ольги Стефанишиной в сессионном зале Верховной Рады о своей отставке заявил, что не все мечты сбываются, передает корреспондент УНН.
Так, отвечая на вопрос, знает ли министр, что будет делать, когда ВРУ проголосует за его отставку, он ответил: "Я же вам уже отвечал, не все мечты сбываются. Спасибо. У меня все".
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что не планирует подавать в отставку с должности главы Минздрава.
Добавим, Ольга Стефанишина - нардеп от партии "Голос", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Максим Степанов назначен на должность министра здравоохранения 30 марта 2020 года.