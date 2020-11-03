Степанов у ВР вчергове відповів на закиди про свою відставку: не всі мрії збуваються

Так, відповідаючи на питання, чи знає міністр, що буде робити, коли ВРУ проголосує за його відставку, він відповів: “Я ж вам вже відповідав, не всі мрії збуваються. Дякую. В мене все”.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що не планує подавати у відставку з посади очільника МОЗ.

Додамо, Ольга Стефанишина - нардеп від партії "Голос", член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Максим Степанов призначений на посаду міністра охорони здоров‘я 30 березня 2020 року.