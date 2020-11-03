Степанов у ВР вчергове відповів на закиди про свою відставку: не всі мрії збуваються
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на запитання народного депутата Ольги Стефанишиної у сесійній залі Верховної Ради про свою відставку заявив, що не всі мрії збуваються, передає кореспондент УНН.
Так, відповідаючи на питання, чи знає міністр, що буде робити, коли ВРУ проголосує за його відставку, він відповів: “Я ж вам вже відповідав, не всі мрії збуваються. Дякую. В мене все”.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що не планує подавати у відставку з посади очільника МОЗ.
Додамо, Ольга Стефанишина - нардеп від партії "Голос", член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Максим Степанов призначений на посаду міністра охорони здоров‘я 30 березня 2020 року.