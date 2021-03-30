Степанов рассказал, в каких городах сложная ситуация с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, где в Украине сейчас сложная ситуация с COVID-19, в эфире программы "Хард с Влащенко", сообщает УНН.
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"Есть больницы, которые заполнены на 90%. В Киеве достаточно трудная ситуация, действительно трудно в Одессе. В Киеве мы сейчас добавляем койки, в том числе в Академии медицинских наук 500 коек мы добавляем и отфинансируем их", - рассказал Степанов.
Детали
Министр еще раз подчеркнул важность соблюдения карантинных ограничений, благодаря которым удалось стабилизировать ситуацию в Ивано-Франковской области.
"Для того, чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас есть пример - мы его постоянно приводим, надо просто придерживаться этих жестких карантинных ограничений. Поэтому мы полностью стабилизировали ситуацию в Ивано-Франковской области, а она полыхала, скажу вам откровенно", - подчеркнул он.
Справка
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".