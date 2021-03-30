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Степанов розповів, у яких містах складна ситуація з COVID-19

Степанов розповів, у яких містах складна ситуація з COVID-19

Київ • УНН

 • 13742 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, де в Україні зараз найскладніша ситуація з COVID-19, в ефірі програми "Хард з Влащенко", повідомляє УНН.

Цитата:

"Є лікарні, які заповнені на 90%. У Києві достатньо важко ситуація, дійсно важко в Одесі. У Києві ми зараз додаємо ліжка, в тому числі в Академії медичних наук 500 ліжок ми додаємо та відфінансуємо їх", - розповів Степанов.

Деталі

Міністр вкотре наголосив на важливості дотримання карантинних обмежень, завдяки яким вдалося стабілізувати ситуацію в Івано-Франківській області.

"Для того, щоб ця ситуація вирівнялася, і в нас є приклад – ми його постійно наводимо, треба просто дотриматися цих жорстких карантинних обмежень. Тому що ми повністю стабілізували ситуацію в Івано-Франківській області, а вона полихала, скажу вам відверто", - наголосив він.

Довідково

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

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