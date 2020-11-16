Степанов рассказал, что будет при отмене всех противоэпидемических мер против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Если отменить все противоэпидемические мероприятия, которые ввели из-за COVID-19, то заболеваемость возрастет до 30 тыс. больных в день и состоится коллапс медицинской системы. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Если отменить все противоэпидемические мероприятия, а я так понимаю, что иногда прямо так настроены, то мы увидим рост до
Он отметил, что европейские страны вводят жесткий локдаун и дольше, чем на три недели.
Напомним, в Украине уже 545 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 9832.
Также напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене “карантина выходного дня”.