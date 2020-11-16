Степанов розповів, що буде при скасуванні всіх протиепідемічних заходів проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, які ввели через COVID-19, то захворюваність зросте до 30 тис. хворих на день і відбудеться колапс медичної системи. Про це сказав Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, а я так розумію, що інколи прямо так налаштовані, то ми побачимо зростання до
Він зазначив, що європейські країни вводять жорсткий локдаун і довше, ніж на три тижні.
Нагадаємо, в Україні вже 545 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 832.
Також нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування “карантину вихідного дня”.