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Степанов розповів, що буде при скасуванні всіх протиепідемічних заходів проти COVID-19

Степанов розповів, що буде при скасуванні всіх протиепідемічних заходів проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, які ввели через COVID-19, то захворюваність зросте до 30 тис. хворих на день і відбудеться колапс медичної системи. Про це сказав Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, а я так розумію, що інколи прямо так налаштовані, то ми побачимо зростання до 20-25-30 тис. хворих. Потім отримаємо дуже швидко заповненість 100% ліжок в наших лікарнях і колапс медичної системи. Жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, ніж введення протиепідемічних заходів. Підкреслюю, жодна країна світу. Вірус передається від однієї людини до іншої. І дуже важливо саме перервати цей ланцюг передачі хвороби”, — сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що європейські країни вводять жорсткий локдаун і довше, ніж на три тижні.

Нагадаємо, в Україні вже 545 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 832.

Також нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування “карантину вихідного дня”.

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