Степанов розповів, що буде при скасуванні всіх протиепідемічних заходів проти COVID-19

“Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, а я так розумію, що інколи прямо так налаштовані, то ми побачимо зростання до 20-25-30 тис. хворих. Потім отримаємо дуже швидко заповненість 100% ліжок в наших лікарнях і колапс медичної системи. Жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, ніж введення протиепідемічних заходів. Підкреслюю, жодна країна світу. Вірус передається від однієї людини до іншої. І дуже важливо саме перервати цей ланцюг передачі хвороби”, — сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що європейські країни вводять жорсткий локдаун і довше, ніж на три тижні.

Нагадаємо, в Україні вже 545 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 832.

Також нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування “карантину вихідного дня”.