Степанов рассказал о заполненности коек "коронавирусными" пациентами в регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня в Ивано-Франковской области общее количество занятых коек для больных и с подозрением на COVID-19 составляет 61%, в Одесской области - 65%, в Черновицкой области - 69%. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сегодня в Ивано-Франковской области общее количество занятых коек, если считать подтвержденные случаи (на COVID-19 ред.) и подозрения - 61%, во Львовской области - 50%, в Одесской области - 65%. Такая же ситуация в Тернопольской области - 56%, в Сумской области - 53%, в Хмельницкой области - 52%, в Черновицкой области - 69%", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.