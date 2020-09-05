Степанов рассказал о заполненности коек "коронавирусными" пациентами в регионах

"На сегодня в Ивано-Франковской области общее количество занятых коек, если считать подтвержденные случаи (на COVID-19 ред.) и подозрения - 61%, во Львовской области - 50%, в Одесской области - 65%. Такая же ситуация в Тернопольской области - 56%, в Сумской области - 53%, в Хмельницкой области - 52%, в Черновицкой области - 69%", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.