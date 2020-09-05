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Степанов розповів про заповненість ліжок "коронавірусними" пацієнтами в регіонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. На сьогодні в Івано-Франківській області загальна кількість зайнятих ліжок для хворих та з підозрою на COVID-19 складає 61%, в Одеській області – 65%, у Чернівецькій області – 69%. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов розповів про заповненість ліжок "коронавірусними" пацієнтами в регіонах

“На сьогодні в Івано-Франківській області загальна кількість зайнятих ліжок, якщо рахувати підтверджені випадки (на COVID-19 —ред.) та підозри — 61%, у Львівській області — 50%, в Одеській області — 65%. Така ж сама ситуація в Тернопільській області — 56%, в Сумській області — 53%, в Хмельницькій області — 52%, у Чернівецькій області — 69%”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,8 тисячі.

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