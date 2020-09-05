Степанов розповів про заповненість ліжок "коронавірусними" пацієнтами в регіонах

“На сьогодні в Івано-Франківській області загальна кількість зайнятих ліжок, якщо рахувати підтверджені випадки (на COVID-19 —ред.) та підозри — 61%, у Львівській області — 50%, в Одеській області — 65%. Така ж сама ситуація в Тернопільській області — 56%, в Сумській області — 53%, в Хмельницькій області — 52%, у Чернівецькій області — 69%”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,8 тисячі.