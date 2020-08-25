Степанов обсудил с послом Великобритании вопросы потенциального доступа к коронавирусных вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Во время встречи посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс с Министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, собеседники обсудили, среди прочего, вопросы потенциального доступа к вакцинам от коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства.
“Посол Великобритании Мелинда Симмонс встретилась с Министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, чтобы обсудить борьбу с COVID19 в Украине, вопрос потенциального доступа к вакцинам и продолжение реформы здравоохранения, ее Великобритания поддерживает в рамках проекта, который со-финансирует USAID Ukraine”, — информируют в посольстве.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Министерство здравоохранения и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирают ученых и планируют сделать украинский центр для разработки вакцин.