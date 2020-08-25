Степанов обговорив з послом Британії питання потенційного доступу до коронавірусних вакцин

“Посол Великобританії Мелінда Сіммонс зустрілася з Міністром охорони здоров’я України Максимом Степановим, щоб обговорити боротьбу з COVID19 в Україні, питання потенційного доступу до вакцин та продовження реформи охорони здоров’я, що її Британія підтримує в рамках проекту, який спів-фінансує USAID Ukraine”, — інформують у посольстві.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що Міністерство охорони здоров’я та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль збирають науковців і планують зробити український центр для розробки вакцин.