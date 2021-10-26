Степанов: мы могли бы и не покупать кислород в Польше

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“К началу пандемии, к началу 2020 года у нас было 3,5 тысячи коек, оборудованных кислородом. Сегодня, по крайней мере, когда я уходил с должности министра, было 70 тысяч. То есть, в 20 раз мы увеличили это количество кислорода, я имею в виду количество коек с кислородом. Что касается производства кислорода, на такую страну это достаточно большое количество производства кислорода, в том числе медицинского кислорода. И речь идет о том, что 70 тысяч коек — это уже критическая цифра с точки зрения обеспечения еще медработниками. Даже если представить, что мы начнем по всей Европе закупать кислород, этих людей нужно еще лечить”, — заявил Степанов.

Подробности

В частности, Степанов заявил, что нужно было не допускать такого количества больных.

“Надо было не допускать такого количества больных. Это все результат той политики, которая была в последние 3 месяца. Я имею в виду лето и сентябрь этого года, когда мы почти отменили все карантинные ограничения”, — отметил он.

Дополнение

Степанов ранее сообщал, что наиболее уязвимой категорией заболевших коронавирусом являются люди категории 60+, поэтому властям необходимо усиливать информационную кампанию и поощрять их вакцинироваться.



В начале октября сообщалось, что в Украине должны развернуть отдельную кампанию по вакцинации пенсионеров, ведь тогда из 11 миллионов вакцинировано было только около четверти из них.