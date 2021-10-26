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Степанов: ми могли б і не купувати кисень у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна могла б і не закуповувати у Польщі кисень. Про це він заявив у ефірі телеканалу “Наш”, передає УНН.

Степанов: ми могли б і не купувати кисень у Польщі

Цитата

“На початок пандемії, на початок 2020 року у нас було 3,5 тисячі ліжок, обладнаних киснем. Сьогодні, принаймі, коли я йшов з посади міністра, було 70 тисяч. Тобто, в 20 разів ми збільшили цю кількість кисню, я маю на увазі кількість ліжок з киснем. Що стосується виробництва кисню, на таку країну це достатньо велика кількість виробництва кисню, в тому числі медичного кисню. І мова іде про те, що 70 тисяч ліжок це вже критична цифра з точки зору забезпечення ще медпрацівниками. Навіть якщо уявити, що ми почнемо по всій Європі закуповувати кисень, то цих людей треба ще лікувати”, — заявив Степанов.

Деталі

Зокрема, Степанов заявив, що треба було не допускати такої кількості хворих.

“Треба було не допускати такої кількості хворих. Це все результат тої політики, яка була останні 3 місяці. Я маю на увазі літо і вересень цього року, коли ми майже відмінили всі карантинні обмеження”, — відзначив він.

Доповнення

Степанов раніше повідомляв, що найвразливішою категорією хворіючих на коронавірус є люди категорії 60+, тож владі необхідно посилювати інформаційну кампанію та заохочувати їх вакцинуватися.

На початку жовтня повідомлялося, що в Україні мають розгорнути окрему кампанію з вакцинації пенсіонерів, адже тоді з 11 мільйонів вакциновано було лише близько чверті з них.

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