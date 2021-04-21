STEM is FEM провел юбилейный 10-й учебный модуль для украинских школьниц

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 49974 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 122489 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 177944 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 180428 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 264665 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 306664 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155962 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142773 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 263066 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126237 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 182399 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 163665 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 200335 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 87738 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 168917 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 306664 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 263066 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 419248 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 385380 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 368943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 34974 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 168876 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 200297 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 182364 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 264637 просмотра
Актуальное
STEM is FEM провел юбилейный 10-й учебный модуль для украинских школьниц

STEM is FEM провел юбилейный 10-й учебный модуль для украинских школьниц

Киев  •  УНН

 • 20438 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сколько этапов контроля качества существует на фармакологическом производстве, какие профессии сегодня наиболее востребованы в фармакологии, какие лекарства сейчас в разработке, подходит ли девушкам работа в фармакологии – на все эти и многие другие вопросы в течение двух дней слушательницам образовательного проекта STEM is FEM отвечали опытные експерты фармацевтической отрасли.

Директор сети плазмацентров Biopharma Оксана Мулярчук подчеркнула, что медицина — это отрасль, которая всегда будет нуждаться в опытных специалистов. Ее собственный опыт, как експерта службы крови показывает, что медицину невозможно полностью автоматизировать.

“Даже несмотря на самые современные аппараты, все равно в центре процесса остается человек. Ни один чат-бот не сможет сделать вывод, сможет ли человек стать донором, насколько это для него безопасно. Осмотр донора делают только врачи. Какие-то предварительные данные мы получаем из ботов, но решение все равно принимает живой человек. Взять кровь или сделать трансфузию может только врач. Во время этого процесса необходима медсестра, чтобы слушать пациента, следить за его состоянием и в случае необходимости помочь”, — отметила Оксана.

Мотивационные спикеры модуля рассказали о своем карьерном пути и лайфхаках успеваемости. Креативный директор агентства стратегических коммуникаций TRUMAN, соавтор англоязычного новостного проекта KYIV NOT KIEV Татьяна Гайдук посоветовала слушательницам быть более смелыми и решительными при выборе профессии.

“Нет никаких профессиональных ограничений для женщин. Для женщин место во всем. И это хорошо, что STEM is FEM уже воспитывает в вас это понимание. Все ограничения — только мнимые, потому что по сути являются устаревшими стереотипами. Будьте смелыми и ответственными. И тяжелый труд вам поможет добиться успеха во всем”, — отметила Татьяна Гайдук.

В конце модуля девушки соревновались в творческом конкурсе. На этот раз участницы почувствовали себя в роли директрис фармацевтических R & D центров и разрабатывали стратегии вывода новых медикаментов на рынок. Победительницей стала днепрянка Вероника Подлеснова. Девушка предложила создать новый антибиотик на основе дефензинов, подвида пептидов. В подарок девушка получила профессиональный микроскоп.

“В период карантина мы прилагаем усилия, чтобы уровень наших образовательных модулей оставался таким же высоким, как и когда нам удается встретиться с участницами офлайн. На этот раз в программу включили онлайн-экскурсии на фармацевтическое производство и в научно-исследовательский центр. У старшеклассниц была возможность своими глазами увидеть, как развивается отрасль фамацевтики и задать вопросы профильным специалистам о том, какие профессии в ней наиболее востребованы. Эта информация поможет им сделать карьерный выбор”, — рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

STEM is FEM — благотворительная негосударственная организация, которая занимается популяризацией технических специальностей среди украинских девушек, а также борется с гендерными предрассудками и стереотипами. Узнать больше о других событиях проекта можно на сайте STEM is FEM или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы