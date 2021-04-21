STEM is FEM провел юбилейный 10-й учебный модуль для украинских школьниц

Директор сети плазмацентров Biopharma Оксана Мулярчук подчеркнула, что медицина — это отрасль, которая всегда будет нуждаться в опытных специалистов. Ее собственный опыт, как експерта службы крови показывает, что медицину невозможно полностью автоматизировать.

“Даже несмотря на самые современные аппараты, все равно в центре процесса остается человек. Ни один чат-бот не сможет сделать вывод, сможет ли человек стать донором, насколько это для него безопасно. Осмотр донора делают только врачи. Какие-то предварительные данные мы получаем из ботов, но решение все равно принимает живой человек. Взять кровь или сделать трансфузию может только врач. Во время этого процесса необходима медсестра, чтобы слушать пациента, следить за его состоянием и в случае необходимости помочь”, — отметила Оксана.

Мотивационные спикеры модуля рассказали о своем карьерном пути и лайфхаках успеваемости. Креативный директор агентства стратегических коммуникаций TRUMAN, соавтор англоязычного новостного проекта KYIV NOT KIEV Татьяна Гайдук посоветовала слушательницам быть более смелыми и решительными при выборе профессии.

“Нет никаких профессиональных ограничений для женщин. Для женщин место во всем. И это хорошо, что STEM is FEM уже воспитывает в вас это понимание. Все ограничения — только мнимые, потому что по сути являются устаревшими стереотипами. Будьте смелыми и ответственными. И тяжелый труд вам поможет добиться успеха во всем”, — отметила Татьяна Гайдук.

В конце модуля девушки соревновались в творческом конкурсе. На этот раз участницы почувствовали себя в роли директрис фармацевтических R & D центров и разрабатывали стратегии вывода новых медикаментов на рынок. Победительницей стала днепрянка Вероника Подлеснова. Девушка предложила создать новый антибиотик на основе дефензинов, подвида пептидов. В подарок девушка получила профессиональный микроскоп.

“В период карантина мы прилагаем усилия, чтобы уровень наших образовательных модулей оставался таким же высоким, как и когда нам удается встретиться с участницами офлайн. На этот раз в программу включили онлайн-экскурсии на фармацевтическое производство и в научно-исследовательский центр. У старшеклассниц была возможность своими глазами увидеть, как развивается отрасль фамацевтики и задать вопросы профильным специалистам о том, какие профессии в ней наиболее востребованы. Эта информация поможет им сделать карьерный выбор”, — рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

STEM is FEM — благотворительная негосударственная организация, которая занимается популяризацией технических специальностей среди украинских девушек, а также борется с гендерными предрассудками и стереотипами. Узнать больше о других событиях проекта можно на сайте STEM is FEM или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.