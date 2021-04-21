STEM is FEM провів ювілейний 10-й навчальний модуль для українських школярок

Директорка мережі плазмацентрів Biopharma Оксана Мулярчук підкреслила, що медицина — це галузь, яка завжди потребуватиме досвідчених спеціалістів. ЇЇ власний досвід як експертки зі служби крові показує, що медицину неможливо повністю автоматизувати.

“Навіть попри найсучасніші апарати, все одно в центрі процесу залишається людина. Жодний чат-бот не зможе зробити висновку, чи зможе людина стати донором, чи це для неї безпечно. Огляд донору роблять лише лікарі. Якісь попередні дані ми отримуємо з ботів, але рішення все одно ухвалює жива особа. Взяти кров чи зробити трансфузію може тільки лікар. Під час цього процесу необхідна медсестра, аби слухати пацієнта, слідкувати за його станом та в разі необхідності допомогти”, — зазначила пані Оксана.

Мотиваційні спікерки модулю розповіли про свої кар’єрні шляхи та лайфхаки успішності. Креативна директорка агентства стратегічних комунікацій TRUMAN, співавторка англомовного новинного проєкту KYIV NOT KIEV Тетяна Гайдук порадила слухачкам бути більш сміливими та рішучими при виборі спеціальності.

“Немає жодних професійних обмежень для жінок. Для жінок місце у всьому. І це добре, що STEM is FEM в вас вже виховує це розуміння. Усі обмеження — лише уявні, бо по суті є застарілими стереотипами. Будьте сміливими та відповідальними. І важка праця вам допоможе досягти успіху у будь-чому”, — наголосила пані Тетяна.

Наприкінці модуля дівчата змагалися у традиційному творчому конкурсі. Цього разу учасниці відчули себе у ролі директорок фармацевтичних R&D центрів та розробляли стратегії виведення нових медикаментів на ринок. Переможницею стала дніпрянка Вероніка Подлєснова. Дівчина запропонувала створити новий антибіотик на основі дефензинів, підвиду пептидів. У подарунок дівчина отримала професійний мікроскоп.

“У період карантину ми докладаємо зусилля, щоб рівень наших освітніх модулів залишався таким же високим, як і коли нам вдається зустрітися з учасницями офлайн. Цього разу у програму включили онлайн-екскурсії на фармацевтичне підприємство та до науково-дослідного центру. У старшокласниць була можливість на власні очі побачити, як розвивається галузь фармацевтики та поставити питання профільним фахівцям про те, які професії у ній найбільш потрібні. Ця інформація допоможе їм зробити кар’єрний вибір”, — розповідає один з ініціаторів проєкту STEM is FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

STEM is FEM — благодійна недержавна організація, що займається популяризацією технічних спеціальностей серед українських дівчат, а також бореться із ґендерними упередженнями та стереотипами. Дізнатися більше про інші події проєкту можна на сайті STEM is FEM або на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.