Стелу памяти Небесной сотни открыли в Ивано-Франковске

Стелу, на которой вырезаны силуэты Героев Майдана, разместили на стене админздания областного центра Прикарпатья. Также авторы проекта выгравировали на потолке, который изготовили из отполированного металла, имена Героев Небесной сотни.

Напомним, в Ивано-Франковске на территории Мемориального сквера состоялась панихида по Героям Небесной сотни и воинам АТО.