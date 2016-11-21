Стелу пам’яті Небесної сотні відкрили в Івано-Франківську

Стелу, на якій вирізані силуети Героїв Майдану, розмістили на стіні адмінбудівлі обласного центру Прикарпаття. Також автори проекту викарбували на стелі, яку виготовили з відполірованого металу, імена Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, в Івано-Франківську на території Меморіального скверу відбулась панахида за Героями Небесної сотні та воїнами АТО.