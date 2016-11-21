Стелу пам’яті Небесної сотні відкрили в Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні в Івано-Франківську відбулось урочисте відкриття стели пам’яті Небесної сотні, повідомляє кореспондент УНН.
Стелу, на якій вирізані силуети Героїв Майдану, розмістили на стіні адмінбудівлі обласного центру Прикарпаття. Також автори проекту викарбували на стелі, яку виготовили з відполірованого металу, імена Героїв Небесної сотні.
Нагадаємо, в Івано-Франківську на території Меморіального скверу відбулась панахида за Героями Небесної сотні та воїнами АТО.