Стефанишина о «правках Лозового»: возможно путь будет длиннее, но решение будет взвешенное

Законопроект об отмене так называемых «правок Лозового» может быть принят с задержкой сроков, предусмотренных обязательствами, но решение будет взвешенное. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня», передает УНН.

По «правкам Лозового» - это один из таких наиболее контроверсионных кейсов в парламенте. Я не могу делать предсказания на следующую пленарную сессию, но имею опыт предыдущих пленарных сессий. Мне стоило много эмоций и усилий работать над этим. Это трудное политическое решение, мы к нему придем. Возможно - это решение, к которому мы придем не в те дедлайны, которые предусмотрены обязательствами, но я считаю, что это очень важная дискуссия в парламенте. Я готова к тому, что возможно этот путь будет длиннее, но решение будет взвешенное, - сказала Стефанишина.

Отмена «правок Лозового»: комитет рекомендовал рассмотреть все 4 законопроекта

Также она прокомментировала законопроект по реформированию АРМА.

Правительство внесло полностью согласованный с Европейской комиссией законопроект. Он предусматривает перезапуск этой институции, проведение аудита. Для нас это очень важно. Потому что институт был полностью создан на основе европейского регулирования, на основе европейского опыта. Я надеюсь, что комитет рекомендует законопроект для рассмотрения на следующей сессии. Мы фактически укладываемся в сроки, - заявила Стефанишина.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук дополнил, что ВР активно работает по обоим вопросам.

Мы активно работаем над этим, - сказал Стефанчук.

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Дополнение

«Правки Лозового» предусматривают, что любое дело могут закрыть, если суд признает, что до предъявления подозрения конкретным лицам следователи или детективы вели расследование дольше определенного периода.

В 2023 году парламент принял законопроект №10060 о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но только с «очень частичной» отменой некоторых норм «правок Лозового».

В декабре 2024 года Кабинет министров внес законопроект, который предусматривает исключить норму, по которой уголовное производство закрывается в случае, если после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, кроме случая сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Впоследствии в Верховную Раду подали еще 3 альтернативных законопроекта. В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура поддержали законопроект №12367-3, который направлен на повышение эффективности досудебного расследования и обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения.

В НАБУ указывают, что законопроект предусматривает важные изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности:

отменяет норму о закрытии уголовного производства из-за истечения сроков досудебного расследования, что позволит исключить ситуации, когда лица избегают ответственности из-за формальных сроков, даже в случаях, когда им сообщено о подозрении.

Это особенно важно для расследования тяжких и особо тяжких преступлений; позволяет руководителю САП продлевать сроки досудебного расследования без необходимости обращения к следственному судье, что делает невозможным автоматическое закрытие производств из-за формального окончания срока расследования;

- предоставляет САП право создавать совместные следственные группы по делам НАБУ, что позволит быстрее раскрывать сложные коррупционные схемы, совершенные в разных юрисдикциях;

- урегулирует вопрос экстрадиции в коррупционных преступлениях: запросы о выдаче лиц, подозреваемых в уголовных производствах НАБУ, отныне смогут направлять как генеральный прокурор, так и руководитель САП.

- Это ускорит процесс возвращения лиц в Украину для привлечения их к ответственности.