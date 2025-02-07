Стефанішина про "правки Лозового": можливо шлях буде довший, але рішення буде виважене

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 6241 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 65145 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 114527 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 148639 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 206694 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167703 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150042 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124500 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109636 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103706 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 113501 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 116601 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 110144 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 115658 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 109620 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 165855 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 164542 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 297296 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 325362 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 260533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 34952 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 39610 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 110144 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 89980 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116839 перегляди
Актуальне
Стефанішина про "правки Лозового": можливо шлях буде довший, але рішення буде виважене

Стефанішина про "правки Лозового": можливо шлях буде довший, але рішення буде виважене

Київ • УНН

 • 24435 перегляди

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що законопроєкт щодо скасування "правок Лозового" може бути ухвалений із затримкою. Уряд також вніс узгоджений з ЄС законопроєкт щодо реформування АРМА.

Законопроєкт щодо скасування так званих "правок Лозового" може бути ухвалений із затримкою термінів, які передбачені зобов'язаннями, але рішення буде виважене. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає УНН.

По "правках Лозового" – це один з таких найбільш контроверсійних кейсів в парламенті. Я не можу робити передбачення на наступну пленарну сесію, але маю досвід попередніх пленарних сесій. Мені коштувало багато емоцій та зусиль працювати над цим. Це важке політичне рішення, ми до нього прийдемо. Можливо – це рішення до якого ми прийдемо не в ті дедлайни, які передбачені зобов’язаннями, але я вважаю, що це дуже важлива дискусія в парламенті. Я готова до того, що можливо цей шлях буде довший, але рішення буде виважене,

- сказала Стефанішина.

Скасування “правок Лозового”: комітет рекомендував розглянути всі 4 законопроєкти16.01.25, 10:43 • 29663 перегляди

Також вона прокоментувала законопроект щодо реформування АРМА.

Уряд вніс повністю узгоджений з Європейською комісією законопроєкт. Він передбачає перезапуск цієї інституції, проведення аудиту. Для нас це дуже важливо. Тому що інституція була повністю створено на основі європейського регулювання, на основі європейського досвіду. Я сподіваюсь, що комітет рекомендує законопроєкт для розгляду на наступній сесії. Ми фактично вкладаємося в стороки,

- заявила Стефанішина.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доповнив, що ВР активно працює щодо обох питань.

Ми активно працюємо над цим,

- сказав Стефанчук.

АРМА чекають зміни: Представництво ЄС вимагає прозорості в управлінні активами 04.10.24, 15:51 • 188504 перегляди

Доповнення

"Правки Лозового" передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до предʼявлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.

В 2023 році парламент ухвалив законопроєкт №10060 щодо незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але лише із "дуже частковим" скасуванням деяких норм "правок Лозового".

В грудні 2024 року Кабінет міністрів вніс законопроєкт, який передбачає виключити норму, за якою кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Згодом до Верховної Ради подали ще 3 альтернативні законопроєкти. Зокрема, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована прокуратура підтримали законопроєкт №12367-3, який спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення.

В НАБУ вказують, що законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:

скасовує норму про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування, що дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру.

Це особливо важливо для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів;дозволяє керівнику САП продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді, що унеможливлює автоматичне закриття проваджень через формальне закінчення строку розслідування;

-  надає САП право створювати спільні слідчі групи у справах НАБУ, що дозволить швидше розкривати складні корупційні схеми, вчинені в різних юрисдикціях;

- врегульовує питання екстрадиції у корупційних злочинах: запити про видачу осіб, підозрюваних у кримінальних провадженнях НАБУ, відтепер зможуть направляти як генеральний прокурор, так і керівник САП.

- Це пришвидшить процес повернення осіб до України для притягнення їх до відповідальності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
verkhovna-radaВерховна Рада
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами