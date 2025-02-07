Стефанішина про "правки Лозового": можливо шлях буде довший, але рішення буде виважене

Законопроєкт щодо скасування так званих "правок Лозового" може бути ухвалений із затримкою термінів, які передбачені зобов'язаннями, але рішення буде виважене. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає УНН.

По "правках Лозового" – це один з таких найбільш контроверсійних кейсів в парламенті. Я не можу робити передбачення на наступну пленарну сесію, але маю досвід попередніх пленарних сесій. Мені коштувало багато емоцій та зусиль працювати над цим. Це важке політичне рішення, ми до нього прийдемо. Можливо – це рішення до якого ми прийдемо не в ті дедлайни, які передбачені зобов’язаннями, але я вважаю, що це дуже важлива дискусія в парламенті. Я готова до того, що можливо цей шлях буде довший, але рішення буде виважене, - сказала Стефанішина.

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Також вона прокоментувала законопроект щодо реформування АРМА.

Уряд вніс повністю узгоджений з Європейською комісією законопроєкт. Він передбачає перезапуск цієї інституції, проведення аудиту. Для нас це дуже важливо. Тому що інституція була повністю створено на основі європейського регулювання, на основі європейського досвіду. Я сподіваюсь, що комітет рекомендує законопроєкт для розгляду на наступній сесії. Ми фактично вкладаємося в стороки, - заявила Стефанішина.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доповнив, що ВР активно працює щодо обох питань.

Ми активно працюємо над цим, - сказав Стефанчук.

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Доповнення

"Правки Лозового" передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до предʼявлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.

В 2023 році парламент ухвалив законопроєкт №10060 щодо незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але лише із "дуже частковим" скасуванням деяких норм "правок Лозового".

В грудні 2024 року Кабінет міністрів вніс законопроєкт, який передбачає виключити норму, за якою кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Згодом до Верховної Ради подали ще 3 альтернативні законопроєкти. Зокрема, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована прокуратура підтримали законопроєкт №12367-3, який спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення.

В НАБУ вказують, що законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:

скасовує норму про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування, що дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру.

Це особливо важливо для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів;дозволяє керівнику САП продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді, що унеможливлює автоматичне закриття проваджень через формальне закінчення строку розслідування;

- надає САП право створювати спільні слідчі групи у справах НАБУ, що дозволить швидше розкривати складні корупційні схеми, вчинені в різних юрисдикціях;

- врегульовує питання екстрадиції у корупційних злочинах: запити про видачу осіб, підозрюваних у кримінальних провадженнях НАБУ, відтепер зможуть направляти як генеральний прокурор, так і керівник САП.

- Це пришвидшить процес повернення осіб до України для притягнення їх до відповідальності.