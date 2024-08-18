Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью каналу «Мы - Украина» сообщил, что в парламенте в ближайшие дни могут рассмотреть окончательные правки к законопроекту о запрете УПЦ (МП) в Украине, передает УНН.

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«Буквально вчера около двух ночи мы завершили все консультации и сегодня утром комитет рассмотрел их и принял уточненную редакцию. И очень хорошо, что было время, чтобы довести его до определенного уровня совершенства - потому что есть очень много поправок юридического характера, которые нам удалось имплементировать, чтобы сделать этот проект рабочим. Хуже всего в вопросе, которого ждет общество, это на скорую руку принять несовершенный закон, который не будет работать», - заявил Стефанчук.

Стефанчук отметил, что над законопроектом совместно с комитетом работали он, юридические службы и большое количество народных депутатов.

По словам Стефанчука, законопроект с внесенными поправками на рассмотрение в зале парламента будет лучшего качества и больше нардепов смогут его поддержать.

"Этот законопроект даст возможность реально отскоблить Россию от любых церквей или религиозных организаций, которые существуют в Украине", - считает Стефанчук.

Напомним,

Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) в пятницу, 16 августа, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи обсуждались вопросы защиты свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, защиты конституционного строя и общественной безопасности, прав человека и основных свобод в контексте злоупотребления со стороны страны-агрессора, сообщает пресс-служба ВСЦиРО.

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