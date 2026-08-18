Стефанчук подтвердил, что в Раду поступило представление о назначении Хмары министром обороны

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что в парламент поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары министром обороны, передает УНН.

В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины - сообщил Стефанчук.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины и установленной парламентской процедурой.

Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временным руководителем был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.