Стефанчук подтвердил, что в Раду поступило представление о назначении Хмары министром обороны
Киев • УНН
Стефанчук подтвердил поступление представления от Зеленского о назначении Хмары министром обороны. Рада рассмотрит его в соответствии с процедурой.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что в парламент поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары министром обороны, передает УНН.
В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины
По его словам, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины и установленной парламентской процедурой.
Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп18.08.26, 16:15 • 11216 просмотров
Контекст
15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временным руководителем был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.
Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.
Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.
И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.