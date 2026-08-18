Стефанчук підтвердив, що до Ради надійшло подання на призначення Хмари міністром оборони

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що до парламенту надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари міністром оборони, передає УНН.

До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари міністром оборони України - повідомив Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури.

Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.