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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 14:17  •  17948 просмотра

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Председатель ВР Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном в Италии. Обсудили снятие ограничений на использование американского оружия и усиление помощи Украине.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время рабочей поездки в Италию встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Чиновники обсудили вопрос снятия всех ограничений на использование Украиной американского вооружения. Об этом Стефанчук написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Стефанчук во время встречи с Джонсоном в очередной раз подчеркнул ценность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины и отметил важность беспрецедентной помощи со стороны США, которая предоставляется для борьбы с агрессией рф.

Во время встречи стороны сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, Стефанчук рассказал Джонсону о последних террористических атаках россии.

Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса

- рассказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады  начертил список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых системы ПВО и самолеты F-16.

Отдельное внимание уделили и вопросу усиления санкций против россии. Также обсудили ситуацию в энергетической сфере, учитывая атаки рф по критической инфраструктуре Украины.

Дополнение 

Стефанчук приехал в Италию для участия в Парламентском Саммите Большой Семерки.

Главной целью, по его словам, является усиление помощи Украине со стороны стран Большой Семерки в противодействии российскому агрессору, в частности, обеспечение поддержки в военно-технической, финансовой, энергетической и политической сферах.

Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю26 августа 2024, 17:34 • 45689 просмотров

Татьяна Краевская

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