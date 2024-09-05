Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США
Киев • УНН
Председатель ВР Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном в Италии. Обсудили снятие ограничений на использование американского оружия и усиление помощи Украине.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время рабочей поездки в Италию встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Чиновники обсудили вопрос снятия всех ограничений на использование Украиной американского вооружения. Об этом Стефанчук написал в Facebook, передает УНН.
Детали
Как сообщается, Стефанчук во время встречи с Джонсоном в очередной раз подчеркнул ценность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины и отметил важность беспрецедентной помощи со стороны США, которая предоставляется для борьбы с агрессией рф.
Во время встречи стороны сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, Стефанчук рассказал Джонсону о последних террористических атаках россии.
Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса
Председатель Верховной Рады начертил список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых системы ПВО и самолеты F-16.
Отдельное внимание уделили и вопросу усиления санкций против россии. Также обсудили ситуацию в энергетической сфере, учитывая атаки рф по критической инфраструктуре Украины.
Дополнение
Стефанчук приехал в Италию для участия в Парламентском Саммите Большой Семерки.
Главной целью, по его словам, является усиление помощи Украине со стороны стран Большой Семерки в противодействии российскому агрессору, в частности, обеспечение поддержки в военно-технической, финансовой, энергетической и политической сферах.
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