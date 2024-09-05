Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время рабочей поездки в Италию встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Чиновники обсудили вопрос снятия всех ограничений на использование Украиной американского вооружения. Об этом Стефанчук написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Стефанчук во время встречи с Джонсоном в очередной раз подчеркнул ценность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины и отметил важность беспрецедентной помощи со стороны США, которая предоставляется для борьбы с агрессией рф.

Во время встречи стороны сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, Стефанчук рассказал Джонсону о последних террористических атаках россии.

Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса - рассказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады начертил список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых системы ПВО и самолеты F-16.

Отдельное внимание уделили и вопросу усиления санкций против россии. Также обсудили ситуацию в энергетической сфере, учитывая атаки рф по критической инфраструктуре Украины.

Дополнение

Стефанчук приехал в Италию для участия в Парламентском Саммите Большой Семерки.

Главной целью, по его словам, является усиление помощи Украине со стороны стран Большой Семерки в противодействии российскому агрессору, в частности, обеспечение поддержки в военно-технической, финансовой, энергетической и политической сферах.

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