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Стефанчук обговорив з Джонсоном зняття обмежень на озброєння США

Стефанчук обговорив з Джонсоном зняття обмежень на озброєння США

Київ • УНН

 • 26553 перегляди

Голова ВР Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників США Джонсоном в Італії. Обговорили зняття обмежень на використання американської зброї та посилення допомоги Україні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час робочої поїздки до Італії зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Чиновники обговорили питання зняття всіх обмежень на використання Україною американського озброєння. Про це Стефанчук написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, Стефанчук під час зустрічі із Джонсоном вкотре підкреслив цінність двопартійної і двопалатної підтримки України та відзначив важливість безпрецедентної допомоги з боку США, яка надається для боротьби з агресією рф.

Під час зустрічі сторони зосередились на безпековій ситуації в Україні, Стефанчук розповів Джонсону про останні терористичні атаки росії.

Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень. Закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання

- розповів Стефанчук.

Голова Верховної Ради  ркреслив список найнеобхідніших оборонних потреб сил безпеки і оборони України, серед яких системи ППО та літаки F-16.

Окрему увагу приділили і питанню посилення санкцій проти росії. Також обговорили ситуацію в енергетичній сфері з огляду на атаки рф по критичній інфраструктурі України.

Доповнення 

Стефанчук приїхав до Італії для участі у Парламентському Саміті Великої Сімки.

Головною метою, за його словами, є посилення допомоги Україні з боку країн Великої Сімки у протидії російському агресору, зокрема, забезпечення підтримки у військово-технічній, фінансовій, енергетичній та політичній сферах.

Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю26.08.24, 20:34 • 45961 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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